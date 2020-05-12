2020-05-12T12:08:52+03:00
Происшествия

Мужчина приехал поздравить дочь с днем рождения и избил ее мать поленом

На него завели уголовное дело
Анна СЕМИНА
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Мужчина ударил бывшую жену поленомМужчина ударил бывшую жену поленомФото: Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай задержали мужчину, которого подозревают в избиении супруги и угрозе убийством.

С заявлением в полицию обратилась жительница Турочакского района. Женщина рассказала, что к ней приехал бывший супруг и избил ее поленом, а также угрожал убийством.

- Полицейские, прибывшие по адресу заявительницы, задержали подозреваемого — ранее судимого 56-летнего мужчину, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, несколько лет назад пара развелась. Мужчина уехал жить в город, а супруга с дочерью остались в селе. Накануне бывший муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал поздравить дочь с днём рождения, а заодно и решить жилищный вопрос, который давно был больным местом.

В итоге между бывшими супругами произошла ссора, после которой потерпевшая была вынуждена обратиться за помощью к правоохранителям. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. А вот по факту побоев проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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