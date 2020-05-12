Мужчина приехал поздравить дочь с днем рождения и избил ее мать поленом

12 Май 2020 2020-05-12T12:08:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай задержали мужчину, которого подозревают в избиении супруги и угрозе убийством.

С заявлением в полицию обратилась жительница Турочакского района. Женщина рассказала, что к ней приехал бывший супруг и избил ее поленом, а также угрожал убийством.

- Полицейские, прибывшие по адресу заявительницы, задержали подозреваемого — ранее судимого 56-летнего мужчину, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, несколько лет назад пара развелась. Мужчина уехал жить в город, а супруга с дочерью остались в селе. Накануне бывший муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал поздравить дочь с днём рождения, а заодно и решить жилищный вопрос, который давно был больным местом.

В итоге между бывшими супругами произошла ссора, после которой потерпевшая была вынуждена обратиться за помощью к правоохранителям. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. А вот по факту побоев проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU