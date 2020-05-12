В Барнауле осудили украинца за распространение синтетических наркотиков

12 Май 2020 2020-05-12T12:08:42+03:00

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В Барнауле суд приговорил гражданина Украины Александра Галушко к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления по статье за покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

- Согласно показаниям Александра, в начале 2020 года в одном из мобильных приложений он увидел объявление о высокооплачиваемой работе в РФ в качестве курьера. Дальнейшую связь с «работодателем» он поддерживал через «Телеграм» », – сообщают в краевом Управлении ФСБ

По инструкции он выехал из Украины в Бийск. Здесь осужденный снял жилье и ожидал указаний. Мужчина получал «Телеграме» информацию о местах нахождения закладок с наркотиками, должен был забирать их, хранить и фасовать в более мелкие партии. Подготовленный «товар» ему нужно было раскидывать по тайным местам в Бийске.

12 февраля 2020 года Александр приехал в Барнаул, чтобы забрать наркотические средства. Но после того, как он забрал 1 кг синтетической смеси, его задержали сотрудники краевого УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU