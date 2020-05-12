2020-05-12T12:08:42+03:00
Происшествия

В Барнауле осудили украинца за распространение синтетических наркотиков

Преступник приговорен к семи годам лишения свободы
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Изъят 1 кг синтетической смеси.Изъят 1 кг синтетической смеси.Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Барнауле суд приговорил гражданина Украины Александра Галушко к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления по статье за покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

- Согласно показаниям Александра, в начале 2020 года в одном из мобильных приложений он увидел объявление о высокооплачиваемой работе в РФ в качестве курьера. Дальнейшую связь с «работодателем» он поддерживал через «Телеграм» », – сообщают в краевом Управлении ФСБ

По инструкции он выехал из Украины в Бийск. Здесь осужденный снял жилье и ожидал указаний. Мужчина получал «Телеграме» информацию о местах нахождения закладок с наркотиками, должен был забирать их, хранить и фасовать в более мелкие партии. Подготовленный «товар» ему нужно было раскидывать по тайным местам в Бийске.

12 февраля 2020 года Александр приехал в Барнаул, чтобы забрать наркотические средства. Но после того, как он забрал 1 кг синтетической смеси, его задержали сотрудники краевого УФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В барнаульском аэропорту ремонтируют взлетную полосу
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия»
Многодетным семьям в Алтайском крае раздадут маски
Вахтовик из Алтайского края подозревается в убийстве коллеги на Камчатке
Алтайским пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
На Алтае без вести пропал 37-летний мужчина
В Барнауле полицейские устроили погоню за иномаркой
Мужчина приехал поздравить дочь с днем рождения и избил ее мать поленом
В Барнауле осудили украинца за распространение синтетических наркотиков
На месте недавно посаженных елей в Барнауле нашли кости
В Бийске с молотка продают бомбоубежище
Глава комитета по строительству Барнаула уволился из администрации
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 283
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 727
АлтГТУ приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей
Житель Алтайского края искал подработку и лишился почти полмиллиона рублей
ВТБ заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 140 млн рублей
На переулке Ядринцева в Барнауле начали капитальный ремонт дороги