2020-05-21T04:28:02+03:00
Общество

На месте недавно посаженных елей в Барнауле нашли кости

Во время субботника активист обнаружил исторические артефакты
Татьяна ГЕЙНРИХ
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На субботнике обнаружили исторические артефакты. Фото: Андрей ЧекмаревНа субботнике обнаружили исторические артефакты. Фото: Андрей Чекмарев
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В Барнауле активист «Субботников на Спичке» Андрей Чекмарев обнаружил обломки зданий старинного города. Под недавно посаженными елями на площади Свободы он обнаружил битый кирпич, кости и другие исторические элементы. Об этом на своей странице в социальной сети написал архитектор Александр Деринг.

- Зоркий глаз следопыта увидел здесь много интересного и страшного. Тут было кладбище, собор и часовня. Остался тлен... копнуть буквально 1 метр и на поверхности окажется битый кирпич, кости и многое из той старой истории...истории Барнаула, во многом печальной, – написал Деринг.

Архитектор также обратил внимание на то, что раскопки прошлого года подтвердили место часовни и практически точно могилу Беэра, первого командира Барнаульского сереброплавильного завода, остатки которого находятся примерно в 500 метрах от площади Свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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