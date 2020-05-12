В Бийске с молотка продают бомбоубежище

12 Май 2020 2020-05-12T11:38:26+03:00

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Бийские власти выставили на торги здание, в котором расположено бомбоубежище. Начальная цена лота - составляет 524 тысячи рублей.

На аукцион выставлен целый комплекс из нескольких строений. Он расположен на ул. Ленина, 144 / пр. Кирова, 13.

- Одно из них числится, как гараж, имеет один этаж и общую площадь 135,7 кв. м, во втором когда-то располагалось настоящее бомбоубежище. Оно тоже имеет один уровень и занимает 93 кв. м. Оба здания являются аварийными, - сообщает Алтайский портал недвижимости.

Помимо этого в аукцион включен земельный участок площадью 844 квадратных метра. По данным Единого государственного реестра недвижимости, по указанному адресу есть еще одно нежилое здание в два этажа, а также многоквартирный жилой дом из кирпича, известный, как дом Бильмана.

Заявки принимаются до 1 июня. Победителя назовут после завершения аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU