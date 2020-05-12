2020-05-12T08:10:04+03:00
Политика

Глава комитета по строительству Барнаула уволился из администрации

Обязанности руководителя возложены на его заместителя Романа Тасюка
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Дмитрий Аристов покинул свой пост по собственному желанию.Дмитрий Аристов покинул свой пост по собственному желанию.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Глава комитета по строительству Барнаула Дмитрий Аристов покинул свой пост по собственному желанию. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. Теперь обязанности руководителя возложены на его заместителя Романа Тасюка.

Дмитрий Аристов родился в 1973 года в городе Колпашево Томской области. Он окончил Барнаульский машиностроительный техникум. Затем начал работать испытателем двигателей на заводе транспортного машиностроения. В 1996 году Аристов окончил политехнический институт имени И. И. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В течение восьми лет работал плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером, заместителем директора, директором в строительных организациях города. В 2004 году занял должность главного специалиста ГАСН комитета по архитектуре и развитию города Барнаула. Затем Дмитрий Аристов был главным специалистом инспекции государственного строительного надзора комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре. Также занимал руководящие должности в строительных компаниях.

Напомним, ранее задержали вице-мэра Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. 16 марта его посадили в СИЗО после предъявления обвинения во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава комитета по строительству Барнаула уволился из администрации
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 283
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 727
АлтГТУ приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей
Житель Алтайского края искал подработку и лишился почти полмиллиона рублей
ВТБ заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 140 млн рублей
На переулке Ядринцева в Барнауле начали капитальный ремонт дороги
На реконструкцию тепловых камер в Бийске направили 5 млн рублей
В Барнауле пьяный мужчина душил своего внука
Главврач Каменской ЦРБ прокомментировал плохие условия в ковидном госпитале
В Алтайском крае упал спрос на одноразовые маски
28 человек в Республике Алтай заболели после укусов клещей
Медикам на Алтае доплатят свыше 66 млн рублей
Барнаул попал ТОП-10 городов по изготовлению самогона
В Алтайском крае наступит аномальная жара
Барнаульцам на три дня отключат горячую воду
В Барнауле мужчина угнал машину и попал в ДТП
Алтай-Кокс поддержал празднование 75-летия Победы
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 мая 2020 года составило 707
Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно пользоваться масками
Двое алтайских ветеранов получили жилье
В Республике Алтай на 10 мая 2020 года подтверждено 54 случая коронавирусной инфекции
Мотоциклист погиб под колесами КамАЗа на Алтае
В Рубцовске пропала 15-летняя девушка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 мая 2020 года составило 199
На федеральных трассах Алтайского края начался ремонт
Почти тысячу человек покусали клещи на Алтае