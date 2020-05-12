Глава комитета по строительству Барнаула уволился из администрации

12 Май 2020 2020-05-12T08:10:04+03:00

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Глава комитета по строительству Барнаула Дмитрий Аристов покинул свой пост по собственному желанию. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. Теперь обязанности руководителя возложены на его заместителя Романа Тасюка.

Дмитрий Аристов родился в 1973 года в городе Колпашево Томской области. Он окончил Барнаульский машиностроительный техникум. Затем начал работать испытателем двигателей на заводе транспортного машиностроения. В 1996 году Аристов окончил политехнический институт имени И. И. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В течение восьми лет работал плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером, заместителем директора, директором в строительных организациях города. В 2004 году занял должность главного специалиста ГАСН комитета по архитектуре и развитию города Барнаула. Затем Дмитрий Аристов был главным специалистом инспекции государственного строительного надзора комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре. Также занимал руководящие должности в строительных компаниях.

Напомним, ранее задержали вице-мэра Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. 16 марта его посадили в СИЗО после предъявления обвинения во взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU