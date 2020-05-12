2020-05-12T07:36:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 283

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За прошедшие сутки из больниц были выписаны еще 84 выздоровевших.За прошедшие сутки из больниц были выписаны еще 84 выздоровевших.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По информации оперативного штаба Алтайского края, число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 283 человека. В их числе 25 детей.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны еще 84 выздоровевших. В оперштабе отмечают, что сразу 62 человека были выписаны из ковидного госпиталя Змеиногорской ЦРБ. Из них 59 - это работники Корбалихинского рудника. Все пациенты прошли полный курс лечения.

В настоящий момент в крае лечатся от коронавируса 440 человек, из них 45 человек находятся на амбулаторном наблюдении.

- Состояние 13 пациентов врачи оценивают, как тяжелое, пять из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Тяжесть течения заболевания у пациентов обусловлена наличием сопутствующих заболеваний среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца и др., - сообщают в оперштабе.

Еще у 34 пациентов состояние средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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