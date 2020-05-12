Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 мая 2020 года составило 727

12 Май 2020 2020-05-12T07:19:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 мая 2020 года увеличилось на 20 человек и составило 727 случаев инфицирования COVID-19.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, среди зараженных 84 ребенка в возрасте до 17 лет.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Барнауле – девять человек, трое в Рубцовске, два заболевших в Благовещенском районе, в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах по одному новому больному.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 44 тысячи человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся почти 6 тысяч, в их числе восемь иностранных граждан. Снято с меднаблюдения более 10 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU