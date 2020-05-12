АлтГТУ приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей

12 Май 2020 2020-05-12T07:14:58+03:00

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16 мая Алтайский государственный технический университет проведет День открытых дверей в онлайн-формате. Для этого на сайте АлтГТУ будет открыт специальный портал, который будет доступен в этот день.

В режиме видео-конференц-связи с 13:00 можно будет лично познакомиться с ректором, деканами факультетов и директорами институтов, задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии и начальнику военного учебного центра АлтГТУ.

Каждый факультет и институт представит презентации образовательных программ и направлений подготовки.

АлтГТУ планирует организовывать прямые включения, вебинары и форумы с деканами и директорами институтов в том числе, на площадках социальных сетей университета. Такие встречи с абитуриентами планируется проводить еженедельно, чтобы ответить на вопросы поступающих о возможностях подачи документов онлайн, об особых правах на зачисления льготников, бюджетных местах, стипендиальных программах, зарубежных стажировках, проживании в общежитиях, поступлении в военный учебный центр, внеучебной деятельности.

«Всегда поступает очень много вопросов о конкурсе высокобальников, повышенных стипендиях, трудоустройстве наших выпускников. В этом году мы просто обязаны быть в постоянной доступности для наших абитуриентов, поскольку приемная кампания пройдет на «удаленке», – говорит ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев.

Телефон приемной комиссии 8(3852) 29-07-29.

ИСТОЧНИК KP.RU