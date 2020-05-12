2020-05-12T06:42:25+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края искал подработку и лишился почти полмиллиона рублей

На него оформили кредит
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Потерпевший нашел в сети Интернет объявления о дополнительном заработке в брокерской конторе.Потерпевший нашел в сети Интернет объявления о дополнительном заработке в брокерской конторе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Благовещенский отдел МВД России с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что у него обманным путем похитили деньги. Как сообщает региональное Управление МВД, сумма ущерба составила 404 тысячи рублей.

- По предварительной информации, потерпевший нашел в сети Интернет объявления о дополнительном заработке в брокерской конторе. Мужчина отправил копию паспорта и банковской карты на электронную почту, указанную злоумышленником. Также мужчина предоставил коды для доступа в «мобильный банк», - пишут в пресс-службе ведомства.

Через «мобильный банк» неизвестный оформил на потерпевшего кредит на сумму 404 тысячи рублей и перечислил на неустановленный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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