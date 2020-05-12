ВТБ заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 140 млн рублей

12 Май 2020 2020-05-12T06:21:38+03:00

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ВТБ в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы заключил соглашения на сумму 148 млн рублей с предприятиями Алтайского края из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Клиенты, обратившиеся за кредитами, представляют предприятия сферы общественного питания и гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и автомобильных грузоперевозок.

«Меры государственной поддержки позволяют обеспечить выплату зарплат сотрудникам небольших компаний, которым сейчас особенно трудно, и сохранить, тем самым, рабочие места в регионе, - отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин. – В текущей ситуации важна оперативность: мы находимся в постоянном контакте с клиентами, рассмотрение заявок происходит в течение суток. Помимо госпрограмм банк также предлагает и собственные решения для помощи бизнесу».

ВТБ участвует в реализации госпрограммы на выплату заработной платы компаниям из списка наиболее пострадавших в результате COVID-19 отраслей, утвержденного Правительством РФ. Льготные кредиты предоставляются микропредприятиям, компаниям малого и среднего бизнеса на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составляет 0% годовых, на оставшийся период – 3,5%. Процентные ставки установлены правительством в рамках госпрограммы.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU