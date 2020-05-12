На реконструкцию тепловых камер в Бийске направили 5 млн рублей

12 Май 2020 2020-05-12T06:03:55+03:00

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В Бийске началась внеплановая реконструкция трех тепловых камер на улице Владимира Короленко в районе детской больницы. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, эти работы не были запланированы. Их необходимо провести для дальнейшего ремонта дороги с расширением проезжей части на семь метров. Сибирская генерирующая компания напправила на эту работу пять миллионов рублей.

- Сейчас эти камеры выступают в среднем на полметра над дорожным полотном. После реконструкции они будут на одном уровне с проезжей частью, что позволит дорожным службам провести качественную укладку асфальта, - сообщают на официальном сайте края.

Во время проведения работ горожанам не отключают горячую воду. Полностью завершить реконструкцию тепловых камер на улице Владимира Короленко энергетики планируют в конце мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU