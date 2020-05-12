2020-05-12T04:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач Каменской ЦРБ прокомментировал плохие условия в ковидном госпитале

Ранее в сети появилось видео с жалобами пациентки
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Войтов говорит, что госпиталь развернули экстренно, в короткие сроки, и он оборудован всем необходимым.Олег Войтов говорит, что госпиталь развернули экстренно, в короткие сроки, и он оборудован всем необходимым.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов дал комментарий «Каменским известиям» по поводу жалоб пациентов на плохие бытовые условия в ковидном госпитале, развернутом на базе больницы. В интернете появилось видео, на котором женщина говорит о плохих кроватях, матрасах и одеялах.

- Все в дырках, марля и то потолще, чем это одеяло, - жалуется пациентка.

Также она рассказывает, что отсутствует нормальное питание и условия для принятия пищи.

Пациенты ковидного госпиталя в Камне-на-Оби жалуются на плохие бытовые условия.По сети Интернет гуляет видео из палаты ковидного госпиталя. Люди жалуются на отсутствие элементарных вещей необходимых в быту.

Олег Войтов говорит, что госпиталь развернули экстренно, в короткие сроки, и он оборудован всем необходимым:

- Подчеркиваю, необходимым для оказания данного вида помощи. Персонал обеспечен СИЗами полностью и созданы все условия для оказания помощи, лечение проводится в полном объёме, нужды ни в чем нет.

Он признал, что мягкий инвентарь в многократном использовании и обработки приходит в негодность.

- Но надо понимать, что условия в ЛПУ будут отличаться от условий пребывания дома, - сказал главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Алтайского края искал подработку и лишился почти полмиллиона рублей
ВТБ заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 140 млн рублей
На переулке Ядринцева в Барнауле начали капитальный ремонт дороги
На реконструкцию тепловых камер в Бийске направили 5 млн рублей
В Барнауле пьяный мужчина душил своего внука
Главврач Каменской ЦРБ прокомментировал плохие условия в ковидном госпитале
В Алтайском крае упал спрос на одноразовые маски
28 человек в Республике Алтай заболели после укусов клещей
Медикам на Алтае доплатят свыше 66 млн рублей
Барнаул попал ТОП-10 городов по изготовлению самогона
В Алтайском крае наступит аномальная жара
Барнаульцам на три дня отключат горячую воду
В Барнауле мужчина угнал машину и попал в ДТП
Алтай-Кокс поддержал празднование 75-летия Победы
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 мая 2020 года составило 707
Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно пользоваться масками
Двое алтайских ветеранов получили жилье
В Республике Алтай на 10 мая 2020 года подтверждено 54 случая коронавирусной инфекции
Мотоциклист погиб под колесами КамАЗа на Алтае
В Рубцовске пропала 15-летняя девушка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 мая 2020 года составило 199
На федеральных трассах Алтайского края начался ремонт
Почти тысячу человек покусали клещи на Алтае