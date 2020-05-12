Главврач Каменской ЦРБ прокомментировал плохие условия в ковидном госпитале

12 Май 2020 2020-05-12T04:24:28+03:00

Олег Войтов говорит, что госпиталь развернули экстренно, в короткие сроки, и он оборудован всем необходимым. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов дал комментарий «Каменским известиям» по поводу жалоб пациентов на плохие бытовые условия в ковидном госпитале, развернутом на базе больницы. В интернете появилось видео, на котором женщина говорит о плохих кроватях, матрасах и одеялах.

- Все в дырках, марля и то потолще, чем это одеяло, - жалуется пациентка.

Также она рассказывает, что отсутствует нормальное питание и условия для принятия пищи.

Пациенты ковидного госпиталя в Камне-на-Оби жалуются на плохие бытовые условия.По сети Интернет гуляет видео из палаты ковидного госпиталя. Люди жалуются на отсутствие элементарных вещей необходимых в быту.

Олег Войтов говорит, что госпиталь развернули экстренно, в короткие сроки, и он оборудован всем необходимым:

- Подчеркиваю, необходимым для оказания данного вида помощи. Персонал обеспечен СИЗами полностью и созданы все условия для оказания помощи, лечение проводится в полном объёме, нужды ни в чем нет.

Он признал, что мягкий инвентарь в многократном использовании и обработки приходит в негодность.

- Но надо понимать, что условия в ЛПУ будут отличаться от условий пребывания дома, - сказал главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU