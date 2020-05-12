2020-05-12T03:59:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае упал спрос на одноразовые маски

Сейчас в регионе выпускают 111 тысяч масок в сутки
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Жители края предпочитают покупать маски многоразового использованияЖители края предпочитают покупать маски многоразового использованияФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае на данный момент выпускают 111 тысяч масок в сутки. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики региона. Стоит отметить, что еще в конце марта эта цифра равнялась нулю.

Основная часть поставок идет на предприятия, в торговые и логистические объекты, а также в бюджетные учреждения. Также маски отгружают в магазин и отпускают населению. При этом среди жителей края спрос на медицинские маски снизился, так как люди предпочитают покупать маски многоразового использования. Объем производства сократили, а часть произведенной продукции оставили на складах. При этом, как уверяют в ведомстве, объемы производства могут вновь вывести на прежний уровень при наличии спроса.

Напоминаем, что с 12 мая в крае действует масочный режим. Медицинские маски или респираторы необходимо использовать на остановках, в общественном транспорте и в такси, при посещении торговых предприятий, в аптеках и местах общепита

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ИСТОЧНИК KP.RU

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