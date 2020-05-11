Барнаульцам на три дня отключат горячую воду

11 Май 2020 2020-05-11T09:43:52+03:00

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С 12 мая в Барнауле на три дня отключат горячую воду в Ленинском и Октябрьском районах. Отключение плановое и связанно с испытанием магистральных трубопроводов в контуре ТЭЦ-2 на тепловые потери. До 14 мая горячей воды не будет в 130 многоквартирных домах по улицам Юрина, Гущина, Кавалерийская, Монтажников, Веры Кащеевой, Попова, Коммунистической, Островского, Малахова, Шукшина.

Испытания на тепловые потери обязательны и проводятся раз в пять лет. В отличие от гидравлических испытаний, когда температура воды в трубопроводе не превышает +30 градусов, во время испытаний на тепловые потери в магистрали подается теплоноситель температурой +82,8 градусов. Давление в трубах останется прежним.

Категорически запрещено пересекать огражденные участки, где обнаружены повреждения трубопроводов. На месте испытаний может размыть грунт или произойдет выброс воды на поверхность.

В случае обнаружения парения или выброса воды следует звонить в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 599-715.

ИСТОЧНИК KP.RU