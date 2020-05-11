В Барнауле мужчина угнал машину и попал в ДТП

11 Май 2020 2020-05-11T08:39:52+03:00

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Барнаульские полицейские подозреваемого в угоне автомобиля. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщают, что владелец машины приехал из Заринска на электричке в Барнаул погостить у родителей. Обратно он собирался уехать на собственном автомобиле, который стоял в семейном гараже. Плохая погода нарушила планы и молодой человек возвращался в Заринск вновь на электричке, а машину оставил на парковке у дома

- Какого же было удивление молодого человека, когда через несколько дней ему позвонили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы и сказали, что его машина попала в дорожно-транспортное происшествие, - пишут на сайте ведомства.

Подозреваемому нужно было доехать до своей знакомой. Увидев припаркованный автомобиль, он решил угнать его. Во время поездки мужчина заметил сотрудников ДПС и попытался от них скрыться, но попал в ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU