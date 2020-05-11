Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 мая 2020 года составило 707

11 Май 2020 2020-05-11T07:26:50+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 11 мая 2020 года выросло на 38 человек и составило 707 случаев инфицирования COVID-19.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, среди зараженных 78 детей в возрасте до 17 лет.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Барнауле – 12 человек, Бийске – 12, Благовещенском районе – 3, Новоалтайске –2, Змеиногорском районе – 2, Заринске – 1, Тальменском районе – 1, Славгороде – 1, Третьяковском районе – 1, Косихинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Мамонтовском районе – 1.

Отметим, что из общего числа заболевших 68 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 511 – по контакту с заболевшими. 94 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 121 – у заболевших ОРВИ. В 492 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU