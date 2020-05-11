Алтайский Роспотребнадзор рассказал, как правильно пользоваться масками

11 Май 2020 2020-05-11T06:22:24+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю дали инструкцию по использованию медицинских масок для защиты от коронавируса. В пресс-службе ведомства рассказали, что основная функция маски – барьерная. Она не дает попасть в организм влаге, в которой могут обитать возбудители COVID-19.

Так, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос, рот и подбородок. Нельзя касаться маски руками. Если все же это случилось, нужно обработать руки антисептиком. Одноразовую маску следует менять каждые два-три часа. Многоразовую после каждого использования надо стирать с мылом или хлорсодержащим средством, а затем обработать паром. Маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо тщательно разгладить горячим утюгом.

В Роспотребнадоре обращают внимание на то, что сама по себе маска – не панацея и не гарантирует абсолютной защиты. Эффективность достигается только в сочетании с другими мерами профилактики: соблюдение дистанции, личной гигиены, регулярная дезинфекция и проветривание помещения и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU