В Республике Алтай на 10 мая 2020 года подтверждено 54 случая коронавирусной инфекции
Число инфицированных коронавирусом в Республике Алтай по состоянию на 10 мая 2020 года составило 54.
Все эти случаи подтверждены лабораторно. Накануне в регионе были выявлены еще два заболевших – это женщины – из Кош-Агачского и Турочакского районов. Их обследовали как контактных по ранее выявленным заболевшим.
- Проводятся мероприятия по госпитализации заболевших, определению круга контактных лиц и организации медицинского наблюдения за ними, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
География распространения коронавирусной инфекции в Республике Алтай выглядит следующим образом:
- Горно-Алтайск – 14,
- Турочакский район – 20,
- Онгудайский район – 7,
- Усть-Коксинский район – 6,
- Шебалинский район – 3,
- Майминский район – 2,
- Кош-Агачский район - 2.
Вместе с этим, 18 человек уже выписали из больницы.
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Ведется контроль за лабораторными исследованиями. Так на COVID-19 в крае уже обследовали 42289 человек, из них 2472 - в частных медицинских организациях края (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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