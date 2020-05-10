В Республике Алтай на 10 мая 2020 года подтверждено 54 случая коронавирусной инфекции

10 Май 2020 2020-05-10T14:02:17+03:00

Из 54 инфицированных в Республике Алтай 18 уже выздоровели Фото: Олег УКЛАДОВ

Из них 18 уже выздоровели

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Число инфицированных коронавирусом в Республике Алтай по состоянию на 10 мая 2020 года составило 54.

Все эти случаи подтверждены лабораторно. Накануне в регионе были выявлены еще два заболевших – это женщины – из Кош-Агачского и Турочакского районов. Их обследовали как контактных по ранее выявленным заболевшим.

- Проводятся мероприятия по госпитализации заболевших, определению круга контактных лиц и организации медицинского наблюдения за ними, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

География распространения коронавирусной инфекции в Республике Алтай выглядит следующим образом:

- Горно-Алтайск – 14,

- Турочакский район – 20,

- Онгудайский район – 7,

- Усть-Коксинский район – 6,

- Шебалинский район – 3,

- Майминский район – 2,

- Кош-Агачский район - 2.

Вместе с этим, 18 человек уже выписали из больницы.

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Ведется контроль за лабораторными исследованиями. Так на COVID-19 в крае уже обследовали 42289 человек, из них 2472 - в частных медицинских организациях края (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU