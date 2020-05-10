Мотоциклист погиб под колесами КамАЗа на Алтае

10 Май 2020 2020-05-10T12:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 9 мая на трассе в Алтайском крае. Его участниками стал мотоцикл и грузовик КамАЗ.

По словам участников сообщества «Инцидент Бийск», дорожно-транспортное происшествие произошло на Чуйском тракте, в районе выезда из села Суртайка в направлении к Бийску.

На место аварии незамедлительно выдвинулись спецслужбы для оказания помощи пострадавшим, но к сожалению, водитель мотоцикла погиб. По словам участников паблика, ему было всего 27 лет и он являлся сотрудником ДПС. Официально в полиции эту информацию пока не подтвердили.

Отметим, ранее в Шебалинском районе Республики Алтай, также на Чуйском тракте, произошло еще одно ДТП с участием мотоциклиста. 23-летний местный житель, не имеющий водительских прав на управление двухколёсным транспортом, сел за руль Suzuki. На 535-м километре трассы он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение. Парень погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU