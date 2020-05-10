2020-05-10T12:49:52+03:00
Происшествия

Мотоциклист погиб под колесами КамАЗа на Алтае

Авария произошла на Чуйском тракте
Анна СЕМИНА
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ДТП на выезде из СуртайкиДТП на выезде из СуртайкиФото: скриншот сайта
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ДТП со смертельным исходом произошло вечером 9 мая на трассе в Алтайском крае. Его участниками стал мотоцикл и грузовик КамАЗ.

По словам участников сообщества «Инцидент Бийск», дорожно-транспортное происшествие произошло на Чуйском тракте, в районе выезда из села Суртайка в направлении к Бийску.

На место аварии незамедлительно выдвинулись спецслужбы для оказания помощи пострадавшим, но к сожалению, водитель мотоцикла погиб. По словам участников паблика, ему было всего 27 лет и он являлся сотрудником ДПС. Официально в полиции эту информацию пока не подтвердили.

Отметим, ранее в Шебалинском районе Республики Алтай, также на Чуйском тракте, произошло еще одно ДТП с участием мотоциклиста. 23-летний местный житель, не имеющий водительских прав на управление двухколёсным транспортом, сел за руль Suzuki. На 535-м километре трассы он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в ограждение. Парень погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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