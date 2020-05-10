В Рубцовске пропала 15-летняя девушка
Алтайские следователи устанавливают местонахождение 15-летней жительницы города Рубцовска Дарьи Густовой.
По данным Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, девушка ушла из дома 6 мая этого года и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Назначена и проводится доследственная проверка.
Приметы пропавшей девушки: рост 150-155 сантиметров, глаза карие, волосы короткие черные до плеч, телосложение среднее. Была одета в синий свитер в белую полоску, джинсы черного цвета, черно-белую ветровку, черные кроссовки. С собой у нее был серый рюкзак со стразами.
Всех тех, кто видел девушку, либо знает обстоятельства ее безвестного исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).
ИСТОЧНИК KP.RU