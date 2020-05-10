В Рубцовске пропала 15-летняя девушка

10 Май 2020 2020-05-10T12:00:41+03:00

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Алтайские следователи устанавливают местонахождение 15-летней жительницы города Рубцовска Дарьи Густовой.

По данным Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, девушка ушла из дома 6 мая этого года и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Назначена и проводится доследственная проверка.

Приметы пропавшей девушки: рост 150-155 сантиметров, глаза карие, волосы короткие черные до плеч, телосложение среднее. Была одета в синий свитер в белую полоску, джинсы черного цвета, черно-белую ветровку, черные кроссовки. С собой у нее был серый рюкзак со стразами.

Всех тех, кто видел девушку, либо знает обстоятельства ее безвестного исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU