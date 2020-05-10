2020-05-10T12:00:41+03:00
Происшествия

В Рубцовске пропала 15-летняя девушка

Она ушла из дома 6 мая
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пропавшая Дарья ГустоваПропавшая Дарья ГустоваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Алтайские следователи устанавливают местонахождение 15-летней жительницы города Рубцовска Дарьи Густовой.

По данным Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, девушка ушла из дома 6 мая этого года и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Назначена и проводится доследственная проверка.

Приметы пропавшей девушки: рост 150-155 сантиметров, глаза карие, волосы короткие черные до плеч, телосложение среднее. Была одета в синий свитер в белую полоску, джинсы черного цвета, черно-белую ветровку, черные кроссовки. С собой у нее был серый рюкзак со стразами.

Всех тех, кто видел девушку, либо знает обстоятельства ее безвестного исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Республике Алтай на 10 мая 2020 года подтверждено 54 случая коронавирусной инфекции
Мотоциклист погиб под колесами КамАЗа на Алтае
В Рубцовске пропала 15-летняя девушка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 мая 2020 года составило 199
На федеральных трассах Алтайского края начался ремонт
Почти тысячу человек покусали клещи на Алтае
На Алтае в аварии погиб мотоциклист без прав
Памятник Алексею Скурлатову открыли в Барнауле
Колонна пожарной ретротехники проехала по баранульским улицам
70 барнаульских ветеранов поздравили песнями в День Победы
Барнаулец вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком»
200 тысяч георгиевских лент раздали единороссы в Алтайском крае в честь Дня Победы
На алтайской трассе сбили беременную лосиху
Жители Алтайского края украсили свои окна победной атрибутикой, чтобы создать праздничное настроение
Алтайские росгвардейцы приняли участие в «Бессмертном полку»
Виктор Томенко вместе с семьей возложил цветы к Мемориалу Славы
Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с Днем Победы
Экс-депутат АКЗС досрочно выйдет из колонии
На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей
Более 700 полицейских будут дежурить на майских праздниках в Алтайском крае
На Алтае мошенники обманули владелицу ателье под предлогом пошива масок
В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой Победы
Пожар чуть не уничтожил дом в алтайском городе
В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля