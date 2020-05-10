10 Май 2020 2020-05-10T10:16:21+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 мая 2020 года

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По информации оперативного штаба Алтайского края, число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 10 мая 2020 года составило 199 человек.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны еще 23, теперь уже бывших, пациентов. В региональном минздраве отмечают, что в 483-х случаях заражение произошло по контакту с ранее заболевшими, также вирус был обнаружен у 92 человек с внебольничной пневмонией, у 118 пациентов с ОРВИ, а у 461 человека происходило бессимптомное течение болезни.

Вместе с тем, как ранее сообщала «Комсомолка», за сутки число инфицированных выросло еще на 28 человек. В настоящее время специалисты регионального Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц. Тестирование в общей сложности провели для 42289 человек, из них 2472 - в частных медицинских организациях края. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся – 6096 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 9785 человек.

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Если быть точнее, то именно в краевой столице число вновь выявленных инфицированных составило четыре человека, в Рубцовске – пять, в Бийске – шесть, в ЗАТО Сибирском – три и т.д. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU