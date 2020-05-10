Почти тысячу человек покусали клещи на Алтае

10 Май 2020 2020-05-10T07:34:50+03:00

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За прошедшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали 989 человек.

Напомним, сезон активности клещей в этом году начался 24 марта. С того времени за помощью медиком обратились 2294 человека, в том числе 861 ребенок возрастом до 14 лет.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты вирусологической лаборатории провели исследования снятых клещей. В 6,7% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита. При необходимости пострадавшим был введен иммуноглобулин. Зараженных среди них нет.

Уже сейчас специалисты Роспотребнадзора отмечают интенсивный рост активности клещей. Пик, как и во все предыдущие годы, придется как раз на май-июнь. Именно поэтому в этот период при выезде на природу быть предельно осторожными и внимательными. Стоит использовать репелленты.

Если не получается доставить снятого клеща на исследование, то его следует сжечь. Ни в коем случае их не стоит давить голыми руками, так как через микротравмы вирус может попасть в организм.

ИСТОЧНИК KP.RU