2020-05-10T05:35:14+03:00
Общество

Памятник Алексею Скурлатову открыли в Барнауле

Накануне к нему возложили первые цветы
Анна СЕМИНА
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Памятник Алексею Скурлатову в БарнаулеПамятник Алексею Скурлатову в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле, в честь 75-летия Великой Победы состоялось открытие памятника известному во всем мире солдату Алексею Скурлатову.

Памятный знак разместился на аллее в районе пересечения улиц Калинина и Профинтерна. Он представляет собой стелу из черного камня с монументальным навершием в виде двухстороннего ордена Отечественной войны из кованой меди, сообщают в пресс-центре городской администрации.

- На лицевой стороне выгравировано изображение пловдивского памятника воину-освободителю, под ним - неофициальное название памятника «Алёша». На обратной стороне - информация о памятном знаке, - информирует источник.

Накануне в День Победы к памятному знаку возложили первые цветы. В торжественной церемонии принял участие глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, а также представители бизнеса, выделившие средства на возведение памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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