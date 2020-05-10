Памятник Алексею Скурлатову открыли в Барнауле
В Барнауле, в честь 75-летия Великой Победы состоялось открытие памятника известному во всем мире солдату Алексею Скурлатову.
Памятный знак разместился на аллее в районе пересечения улиц Калинина и Профинтерна. Он представляет собой стелу из черного камня с монументальным навершием в виде двухстороннего ордена Отечественной войны из кованой меди, сообщают в пресс-центре городской администрации.
- На лицевой стороне выгравировано изображение пловдивского памятника воину-освободителю, под ним - неофициальное название памятника «Алёша». На обратной стороне - информация о памятном знаке, - информирует источник.
Накануне в День Победы к памятному знаку возложили первые цветы. В торжественной церемонии принял участие глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, а также представители бизнеса, выделившие средства на возведение памятника.
ИСТОЧНИК KP.RU