Колонна пожарной ретротехники проехала по баранульским улицам

9 Май 2020 2020-05-09T12:56:22+03:00

Под песни военных лет они проехали по Ленина, Строителей, Красноармейскому

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне проходит в особом формате. Ограничения, связанные с эпидемической обстановкой, внесли коррективы в программу празднования, сообщает сайт региона.

Барнаульцы по давней традиции приходят к Мемориалу Славы на площади Победы, чтобы почтить память земляков, отдавших свои жизни за независимость своей страны. Цветы к Мемориалу Славы возложил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с семьей. Утром в церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники

Ярким событием праздничного дня стал парад пожарной ретротехники, организованный в Барнауле первым пожарно-спасательным отрядом. Колонна под песни военных лет проследовала по главным проспектам города: Ленина, Строителей, Красноармейскому. В параде участвовал спецавтомобиль ЗИЛ-157, недавно восстановленный сотрудниками отряда.

В ведомстве напомнили, что в годы войны на территории Алтайского края сформировали 15 воинских дивизий, 4 полка, 48 батальонов, 10 рот. Всего военкоматы Алтайского края призвали на фронт 566 тысяч 773 человека – почти каждый пятый житель края ушел на войну. Оставшиеся в тылу жили и работали под лозунгом «Все для фронта, все для Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU