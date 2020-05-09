2020-05-09T11:55:20+03:00
Общество

Барнаулец вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком»

С двумя портретами он прошел по проспекту Ленина
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
barnaul.instabarnaul.insta
Бессмертному полку быть!!!
9699 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
Изменить размер текста:

Барнаулец с двумя портретами воевавших предков вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком». Идущего мужчину засняли на проспекте Ленина.

Видео опубликовано в социальных сетях. Его поступок вызвал одобрение интернет-пользователей:

- Молодец! Нужно всем выйти и показать, что мы чтим и помним наших дедов.

- Молодец! Так и надо нам всем! Пронес своих дедов! Помнит и гордится!

Напомним, в этом году акцию проводят в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Чтобы попасть в виртуальные ряды, нужно заполнить форму и добавить свое фото и фото ветерана на сайте "Бессмертный полк России".

- Вопросы об акции «Бессмертный полк онлайн», о технических сторонах работы новой платформы принимают по телефону специальной горячей линии 8-800-20-1945-0. Помощь согражданам оказывают не только представители Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», но и участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы», - сообщает официальный сайт региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Колонна пожарной ретротехники проехала по баранульским улицам
70 барнаульских ветеранов поздравили песнями в День Победы
Барнаулец вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком»
200 тысяч георгиевских лент раздали единороссы в Алтайском крае в честь Дня Победы
На алтайской трассе сбили беременную лосиху
Жители Алтайского края украсили свои окна победной атрибутикой, чтобы создать праздничное настроение
Алтайские росгвардейцы приняли участие в «Бессмертном полку»
Виктор Томенко вместе с семьей возложил цветы к Мемориалу Славы
Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с Днем Победы
Экс-депутат АКЗС досрочно выйдет из колонии
На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей
Более 700 полицейских будут дежурить на майских праздниках в Алтайском крае
На Алтае мошенники обманули владелицу ателье под предлогом пошива масок
В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой Победы
Пожар чуть не уничтожил дом в алтайском городе
В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля