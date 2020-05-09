Барнаулец вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком»

9 Май 2020 2020-05-09T11:55:20+03:00

С двумя портретами он прошел по проспекту Ленина

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Барнаулец с двумя портретами воевавших предков вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком». Идущего мужчину засняли на проспекте Ленина.

Видео опубликовано в социальных сетях. Его поступок вызвал одобрение интернет-пользователей:

- Молодец! Нужно всем выйти и показать, что мы чтим и помним наших дедов.

- Молодец! Так и надо нам всем! Пронес своих дедов! Помнит и гордится!

Напомним, в этом году акцию проводят в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Чтобы попасть в виртуальные ряды, нужно заполнить форму и добавить свое фото и фото ветерана на сайте "Бессмертный полк России".

- Вопросы об акции «Бессмертный полк онлайн», о технических сторонах работы новой платформы принимают по телефону специальной горячей линии 8-800-20-1945-0. Помощь согражданам оказывают не только представители Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», но и участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы», - сообщает официальный сайт региона.

ИСТОЧНИК KP.RU