Барнаулец вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком»
Барнаулец с двумя портретами воевавших предков вышел на одиночное шествие с «Бессмертным полком». Идущего мужчину засняли на проспекте Ленина.
Видео опубликовано в социальных сетях. Его поступок вызвал одобрение интернет-пользователей:
- Молодец! Нужно всем выйти и показать, что мы чтим и помним наших дедов.
- Молодец! Так и надо нам всем! Пронес своих дедов! Помнит и гордится!
Напомним, в этом году акцию проводят в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Чтобы попасть в виртуальные ряды, нужно заполнить форму и добавить свое фото и фото ветерана на сайте "Бессмертный полк России".
- Вопросы об акции «Бессмертный полк онлайн», о технических сторонах работы новой платформы принимают по телефону специальной горячей линии 8-800-20-1945-0. Помощь согражданам оказывают не только представители Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», но и участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы», - сообщает официальный сайт региона.
ИСТОЧНИК KP.RU