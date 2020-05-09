2020-05-09T12:43:00+03:00
Общество

70 барнаульских ветеранов поздравили песнями в День Победы

Песни прозвучали с бортов ретро-грузовиков в исполнении известных алтайских вокалистов.
Иван ОЛЕКСЮК
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Поздравление ветеранов в Барнауле с Днем Победы.

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В Барнауле состоялись дворовые концерты, они прошли в день Победы с 11 до 13 часов в рамках акций «Фронтовая бригада» и «#поем_двором».

«Смуглянка», «Алеша», «День Победы», «Нам нужна одна победа» - эти и другие песни прозвучали с бортов ретро-грузовиков в исполнении известных алтайских вокалистов.

Артисты и волонтеры приехали к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом. Они исполнили военные песни, стихи, показали сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок по мотивам таких произведений как «Вечно живые», «А зори здесь тихие…», «В списках не значился» и других. Всего провели 30 концертов, были поздравлены более 70 ветеранов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за ситуации с коронавирусом День Победы в этом году имеет отличный от обычного формат. Проводятся онлайн-мероприятия. Например, в этот день горожане могут поучаствовать в акциях «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы». Каждый барнаулец может вывесить флаги или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов в знак солидарности с другими участниками. Также можно украсить оконный или балконный проем рисунками на военную тему, художественными символами, связанными с Великой Отечественной войной, чтобы их было видно с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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