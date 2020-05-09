2020-05-09T11:00:04+03:00
Общество

200 тысяч георгиевских лент раздали единороссы в Алтайском крае в честь Дня Победы

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В преддверии 75-летия со Дня Победы «Единая Россия» запустила традиционную акцию «Георгиевская лента». В этом году из-за пандемии коронавируса партия отказалась от традиционной раздачи символа Победы на улицах. По словам руководителя Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дениса Голобородько, в условиях пандемии, партия нашла способы безопасной передачи лент.

– В этом году часть георгиевских лент мы распределили между партнерами нашей акции: магазинами торговой сети «Пятерочка», «Галамарт» и автозаправками. Посещая эти торговые точки, все желающие могут взять себе и георгиевские ленты. Также к акции подключились добровольцы Единого волонтерского штаба, созданного в крае в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они разносят ленточки вместе с продуктовыми наборами. Часть лент передана в местные отделения Партии для использования в партийных акциях. В итоге, в этом году мы раздали 200 тысяч георгиевских лент, - рассказал руководитель исполкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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