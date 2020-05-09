Жители Алтайского края украсили свои окна победной атрибутикой, чтобы создать праздничное настроение

9 Май 2020 2020-05-09T09:27:29+03:00

В акции «Окна Победы» приняли участие более 5 тысяч домов

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В акции «Окна Победы» приняли участие более 5 тыс. домов в Алтайском крае. Жители украсили окна атрибутикой Дня Победы и портретами героев, чтобы создать праздничное настроение.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены Парад Победы, шествие Бессмертного полка и другие массовые мероприятия. Акция «Окна Победы» проводится на всей территории России. Члены и активисты «Единой России» в Алтайском крае также присоединились к акции «Окна Победы». Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно украсить окна атрибутикой Великой Победы, портретами ветеранов.

В крае по инициативе регионального отделения «Единой России» в «Окнах Победы» участвуют депутаты, активисты и рядовые члены партии. Жители использовали наклейки и плакаты, которые можно было приобрести, так и украшали окна собственным творчеством.

Часто на окнах появлялись портреты ветеранов, с которыми люди в прошлые годы ходили на шествия Бессмертного полка. Много фотографий можно увидеть по хештегу #ОкнаПобеды. Алтайское реготделение «Единой России» публикует небольшую подборку окон, украшенных по инициативе членов партии.

ИСТОЧНИК KP.RU