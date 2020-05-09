2020-05-09T08:57:57+03:00
Общество

Алтайские росгвардейцы приняли участие в «Бессмертном полку»

Они разместили портреты героев на служебных автомобилях
Иван ОЛЕКСЮК
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Гвардейцы получили портреты перед выходом на дежурство.Гвардейцы получили портреты перед выходом на дежурство.
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Алтайские росгвардейцы приняли участие в акции «Бессмертный полк». Они разместили портреты героических сослуживцев с биографиями и описанием подвигов на служебных автомобилях.

Таким образом они хотели рассказать жителям о Героях Отечества, служивших в органах и подразделениях, являющихся предшественниками войск национальной гвардии Российской Федерации.

К примеру, один из портретов принадлежит связисту Ивану Лихачеву, который отличился при форсировании Днепра – он работал бригадиром вневедомственной охраны в Краснощековском районе Алтайского края.

- Родившийся в поселке Михайловский Баевского района артиллерист Михаил Борисов в битве на Курской дуге прямой наводкой уничтожил семь немецких танков, а после войны работал в журнале внутренних войск МВД СССР «На боевом посту», - сообщает региональное управление Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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