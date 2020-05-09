2020-05-09T07:57:37+03:00
Общество

Виктор Томенко вместе с семьей возложил цветы к Мемориалу Славы

Губернатор назвал День Победы главным праздником в году
Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор Томенко с семьейВиктор Томенко с семьейФото: предоставлено пресс-службой
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Виктор Томенко и его семья возложили цветы к барнаульскому Мемориалу Славы. В субботу, 9 мая, в регионе проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. Большинство из них – в новом формате из-за угрозы распространения коронавируса.

- Мы никогда не забудем испытаний, которые выпали на долю военного поколения. Только Алтайский край потерял на полях сражений более 250 тысяч своих сынов и дочерей. Эхо той войны всегда будет звучать в душе каждого из нас, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Также Томенко отметил, что сегодня самый главный праздник в году, объявленном Президентом России Годом памяти и славы.

Ранее цветы к монументу возложили главы региональных ведомств, в том числе, полицейского главка – Андрей Подолян. Сейчас в Барнауле проходят дворовые концерты - ветеранов поздравляют песнями военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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