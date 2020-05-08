На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей
Алтайские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Горно-Алтайска. Его обвиняют в том, что он оголился перед детьми, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Все произошло в обед 15 февраля 2020 года в республиканской столице в торговом центре «Ткацкий-2». Местный житель обнажился в присутствии девочек 10 и 11 лет. Тем самым он совершил иные действия сексуального характера.
Испуганные дети обратились к продавцу близлежащего торгового отдела, рассказав о произошедшем. Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, вскоре мужчину задержали.
Обвиняемого заключили под стражу. Он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, дал правдивые показания.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU