На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей

8 Май 2020 2020-05-08T15:00:15+03:00

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Алтайские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Горно-Алтайска. Его обвиняют в том, что он оголился перед детьми, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Все произошло в обед 15 февраля 2020 года в республиканской столице в торговом центре «Ткацкий-2». Местный житель обнажился в присутствии девочек 10 и 11 лет. Тем самым он совершил иные действия сексуального характера.

Испуганные дети обратились к продавцу близлежащего торгового отдела, рассказав о произошедшем. Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, вскоре мужчину задержали.

Обвиняемого заключили под стражу. Он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, дал правдивые показания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU