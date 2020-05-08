2020-05-08T15:00:15+03:00
Происшествия

На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей

Мужчина оголился в торговом центре
САНТАЛОВ Константин
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Мужчина в наручниках.Мужчина в наручниках.Фото: pixabay.com
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Алтайские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Горно-Алтайска. Его обвиняют в том, что он оголился перед детьми, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Все произошло в обед 15 февраля 2020 года в республиканской столице в торговом центре «Ткацкий-2». Местный житель обнажился в присутствии девочек 10 и 11 лет. Тем самым он совершил иные действия сексуального характера.

Испуганные дети обратились к продавцу близлежащего торгового отдела, рассказав о произошедшем. Работница магазина сразу же сообщила о происшествии в правоохранительные органы, вскоре мужчину задержали.

Обвиняемого заключили под стражу. Он полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, дал правдивые показания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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