2020-05-08T14:00:37+03:00
Общество

Более 700 полицейских будут дежурить на майских праздниках в Алтайском крае

Уличные патрули усилят сотрудниками из числа подразделений Главка
Поделиться:
Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Алтайские полицейские с 9 по 11 мая будут нести службу в усиленном режиме. Плотность нарядов увеличена в два раза по сравнению с обычными будничными днями. На службу по охране порядка будут ежедневно заступать более 700 человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

Уличные патрули усилят сотрудниками из числа подразделений Главка. Кроме того, содействие полиции края окажут представители добровольных народных дружин и ЧОПов.

Правоохранители будут охранять общественный порядок, а также контролировать соблюдение жителями края режима самоизоляции. Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности, введенный указом губернатора. Установлен ряд правил и ограничений, обязательных для выполнения. Под охрану возьмут памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, обелиски, мемориалы.

Кроме того, запланированы рейды, в которых совместно с МЧС примут участие и полицейские. Важно перечень пожары.

- Посещение лесных массивов и парков в Алтайском крае запрещено в рамках действующего режима повышенной готовности. На случай осложнения противопожарной обстановки создана специальная резервная группа из числа сотрудников органов внутренних дел, которая готова оказать помощь и содействие сотрудникам МЧС, - напоминают в ведомстве.

Особое внимание полицейские уделят садоводческим товариществам, в том числе заброшенным. Там также нужно не допустить пожаров и краж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Она ушла из дома и не вернулась (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей
Более 700 полицейских будут дежурить на майских праздниках в Алтайском крае
На Алтае мошенники обманули владелицу ателье под предлогом пошива масок
В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой Победы
Пожар чуть не уничтожил дом в алтайском городе
В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля
В УФСИН России по Алтайскому краю издали книгу о ветеранах Великой Отечественной войны
К 75-летию Победы: «Ростелеком» и «Комсомольская правда» рассказали о героях войны с Алтая
Какой будет погода на выходных в Алтайском крае
В Алтайском крае выбрали модель памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 мая 2020 года составило 165
В Барнауле во дворах домов устроили праздничные концерты для ветеранов
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 мая 2020 года составило 621
Майское отключение горячей воды в Барнауле — 2020
На Алтае женщина хотела защитить карту и потеряла 900 тысяч рублей
Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы
Государственный оркестр Республики Алтай записал песню «День Победы» на алтайском языке
Высокий голубоглазый мужчина пропал в Алтайском крае
В Барнауле продолжают дезинфекцию подъездов
Почта России поздравляет ветеранов с Днем Победы
Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Алтайском крае
Устроившим распродажу в алтайском ТЦ в период самоизоляции грозит серьезный штраф
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
Почта России доставит ветеранам 2,3 млн писем-треугольников
Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию и потеряла 169 тысяч рублей
Подножие букв “БАРНАУЛ” украсили большой георгиевской лентой