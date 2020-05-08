Более 700 полицейских будут дежурить на майских праздниках в Алтайском крае

8 Май 2020 2020-05-08T14:00:37+03:00

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Алтайские полицейские с 9 по 11 мая будут нести службу в усиленном режиме. Плотность нарядов увеличена в два раза по сравнению с обычными будничными днями. На службу по охране порядка будут ежедневно заступать более 700 человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

Уличные патрули усилят сотрудниками из числа подразделений Главка. Кроме того, содействие полиции края окажут представители добровольных народных дружин и ЧОПов.

Правоохранители будут охранять общественный порядок, а также контролировать соблюдение жителями края режима самоизоляции. Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности, введенный указом губернатора. Установлен ряд правил и ограничений, обязательных для выполнения. Под охрану возьмут памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, обелиски, мемориалы.

Кроме того, запланированы рейды, в которых совместно с МЧС примут участие и полицейские. Важно перечень пожары.

- Посещение лесных массивов и парков в Алтайском крае запрещено в рамках действующего режима повышенной готовности. На случай осложнения противопожарной обстановки создана специальная резервная группа из числа сотрудников органов внутренних дел, которая готова оказать помощь и содействие сотрудникам МЧС, - напоминают в ведомстве.

Особое внимание полицейские уделят садоводческим товариществам, в том числе заброшенным. Там также нужно не допустить пожаров и краж.

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ИСТОЧНИК KP.RU