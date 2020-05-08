На Алтае мошенники обманули владелицу ателье под предлогом пошива масок
Хозяйку одного из ателье в Горно-Алтайске обманули, предложив контракт на пошив масок. Женщина лишилась 6 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.
Предварительно установлено, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из учреждений. Звонивший сообщил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из бюджета выделили субсидии на заключение контрактов с индивидуальными предпринимателями и предложил сотрудничество.
Мужчина также позвал горожанку на собрание, на котором будет озвучена более подробная информация. Женщина согласилась прийти на эту встречу.
Спустя некоторое время, неизвестный снова позвонил предпринимательнице и попросил по дороге заехать в магазин и купить зарядное устройство для телефона, объясняя свою просьбу тем, что у прибывшего на встречу представителя федерального центра села батарея на смартфоне.
Женщина выполнила сомнительную просьбу и купила зарядное устройство. Поняв, что горожанка полностью поверила в выдуманную историю, аферист решил продолжить свои манипуляции. Он попросил перевести 6 тыс. рублей на номер телефона «влиятельного чиновника», приехавшего на встречу с предпринимателями. Женщина сделала и это.
Добравшись до места проведения собрания, хозяйка ателье узнала, что никакой встречи не будет и не планировалось. Женщина попыталась связаться с аферистом, но его телефон был уже выключен.
Полицейские возбудили уголовное дело. Они выяснили, что номера телефонов злоумышленника зарегистрированы в Московской области и Краснодарском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU