В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой Победы

8 Май 2020 2020-05-08T18:02:03+03:00

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Свои награды накануне праздника получили победители медиаконкурса. Из-за самоизоляции от торжественного награждения организаторам пришлось отказаться - доставили призы домой. И главный приз пришлось изменить. Вместо поездки в Москву на празднование Победы семье Герасимовых вручили денежный эквивалент награды.

- Мы мечтали на День Победы поехать в Москву, так что полученные деньги отложим на эту поездку, она все равно состоится, - поделилась Наталья Герасимова.

В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой ПобедыФото: Фонд социального содействия Александра Прокопьева

Приз за второе место вручили Софье Шалупиной из Бийска. Школьница давно мечтала о ноутбуке и даже полтора года копила на него деньги. Соня, как и все школьники, обучается дистанционно и до сегодняшнего дня брала ноутбук у мамы. Теперь у нее есть свой, который она получила за работу.

В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой ПобедыФото: Олег УКЛАДОВ

Награды за третье место - смартфоны - получили сразу две семьи, занявшие 3-е место с одинаковым количеством баллов: семья Андрея Дворникова из Заринска и братьев Семена и Максима Шичковых из Барнаула. Правда, братья не придумали, как поделить подарок на двоих, поэтому сказали, что отдадут приз родителям.

В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой ПобедыФото: Фонд социального содействия Александра Прокопьева

- Если смартфон на андроиде, то маме подарим, а если айфон, то папе, - решили мальчики.

«Мы победили. Жизнь продолжается». Так назывался медиаконкурс Фонда депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева. Победители названы. Призы вручены. Все конкурсанты получили электронные дипломы. После снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, дипломы можно будет получить в отпечатанном виде. До новых конкурсов! До новых побед!

ИСТОЧНИК KP.RU