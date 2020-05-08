Пожар чуть не уничтожил дом в алтайском городе
В ночь на 8 мая в Камне-на-Оби открытым огнем горели хозпостройки в районе дома на улице Сибирской, пишут “Каменские известия”.
Пожарные получили сообщение около часа ночи. На место прибыли три автомобиля и семь человек личного состава.
Открытым огнем горели крыша гаража, сарая и бани. Пожарным удалось потушить возгорание до того момента, как пламя успело проникнуть внутрь помещений. В гараже у хозяев находилась мастерская и в случае пожара могло сгореть оборудование.
Пострадавших в результате этого ЧП нет. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля
Горе-угонщика нашли полицейские (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU