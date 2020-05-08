2020-05-08T12:39:09+03:00
Общество

Пожар чуть не уничтожил дом в алтайском городе

В тушении участвовали семь человек
САНТАЛОВ Константин
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Огонь.Огонь.Фото: pixabay.com
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В ночь на 8 мая в Камне-на-Оби открытым огнем горели хозпостройки в районе дома на улице Сибирской, пишутКаменские известия”.

Пожарные получили сообщение около часа ночи. На место прибыли три автомобиля и семь человек личного состава.

Открытым огнем горели крыша гаража, сарая и бани. Пожарным удалось потушить возгорание до того момента, как пламя успело проникнуть внутрь помещений. В гараже у хозяев находилась мастерская и в случае пожара могло сгореть оборудование.

Пострадавших в результате этого ЧП нет. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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