В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Алтайском крае пропала 15-летняя Дарья Густова. Правоохранители проводят доследственную проверку по сообщению о ее безвестном исчезновении, сообщает СУ СКР по региону.
Известно, что 6 мая девушка ушла из своего дома в городе Рубцовске и назад не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 150-155 см, глаза карие, короткие черные волосы до плеч, среднее телосложение.
Была одета: в синий свитер в белую полоску, джинсы черного цвета, ветровка черно-белая, кроссовки черные, рюкзак серый со стразами.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения девушки, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).
Напомним, в Алтайском крае также ищут 17-летнюю девушку, которая ушла из палаты психиатрического диспансера Рубцовска 4 мая и пропала.
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ИСТОЧНИК KP.RU