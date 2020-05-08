2020-05-08T12:00:45+03:00
Общество

В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Она ушла из дома и не вернулась
САНТАЛОВ Константин
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В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку.В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку.Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
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В Алтайском крае пропала 15-летняя Дарья Густова. Правоохранители проводят доследственную проверку по сообщению о ее безвестном исчезновении, сообщает СУ СКР по региону.

Известно, что 6 мая девушка ушла из своего дома в городе Рубцовске и назад не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, глаза карие, короткие черные волосы до плеч, среднее телосложение.

Была одета: в синий свитер в белую полоску, джинсы черного цвета, ветровка черно-белая, кроссовки черные, рюкзак серый со стразами.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения девушки, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Напомним, в Алтайском крае также ищут 17-летнюю девушку, которая ушла из палаты психиатрического диспансера Рубцовска 4 мая и пропала.

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Местонахождение пропавшего неизвестно с 5 мая (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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