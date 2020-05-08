2020-05-08T11:21:17+03:00
Происшествия

Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля

Горе-угонщика нашли полицейские
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Республики Алтай за несколько часов угнал два автомобиля, принадлежащих односельчанам. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что ночью сельчанин выпивал у себя дома и неожиданно ему захотелось острых ощущений. Недолго думая, мужчина решил прогуляться по селу.

Проходя мимо одного из домов, сельчанин увидел припаркованный возле ограды автомобиль ВАЗ-2106, двери которого оказались не запертыми, а в салоне лежали ключи. Подозреваемый решил прокатиться по селу, но мотор заглох в ста метрах от дома.

После неудачных попыток завести автомобиль, горе-угонщик продолжил прогулку. На соседней улице он заметил ВАЗ- 2107. История с угоном повторилась до мелочей. Дверь также была открыта, а в салоне автомобиля были ключи. Однако прокатиться с ветерком не удалось. В машине загорелась лампочка, сигнализирующая о низком уровне топлива. В итоге, подозреваемый отогнал автомобиль в лес, где бросил и пешком вернулся домой.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель села Чепош. Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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