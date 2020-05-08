Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля
Житель Республики Алтай за несколько часов угнал два автомобиля, принадлежащих односельчанам. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по региону.
Предварительно установлено, что ночью сельчанин выпивал у себя дома и неожиданно ему захотелось острых ощущений. Недолго думая, мужчина решил прогуляться по селу.
Проходя мимо одного из домов, сельчанин увидел припаркованный возле ограды автомобиль ВАЗ-2106, двери которого оказались не запертыми, а в салоне лежали ключи. Подозреваемый решил прокатиться по селу, но мотор заглох в ста метрах от дома.
После неудачных попыток завести автомобиль, горе-угонщик продолжил прогулку. На соседней улице он заметил ВАЗ- 2107. История с угоном повторилась до мелочей. Дверь также была открыта, а в салоне автомобиля были ключи. Однако прокатиться с ветерком не удалось. В машине загорелась лампочка, сигнализирующая о низком уровне топлива. В итоге, подозреваемый отогнал автомобиль в лес, где бросил и пешком вернулся домой.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний житель села Чепош. Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном.
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ИСТОЧНИК KP.RU