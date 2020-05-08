2020-05-08T11:39:57+03:00
Общество

К 75-летию Победы: «Ростелеком» и «Комсомольская правда» рассказали о героях войны с Алтая

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Ветераны Алтайского филиала компании Ростелеком. Фото из архива компании, 2010 год.Ветераны Алтайского филиала компании Ростелеком. Фото из архива компании, 2010 год.
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Накануне юбилея Великой Победы «Ростелеком» и «Комсомольская правда» запустили совместный онлайн-проект «Выдающиеся героические истории с Алтая»*, в который вошли рассказы о подвигах алтайских связистов.

На сайте «КПБарнаул» опубликованы истории об алтайских солдатах, которые повторили подвиг Александра Матросова и чьи имена носят городские улицы, о знаменитом земляке, полководце Несторе Козине, и общем вкладе Алтайского края в Победу.

Один из разделов проекта посвящен подвигам связистов. «Радисты и связисты всегда были в первых рядах во время боя, за ними уже шли медики. Поэтому и гибло нашего брата много», — рассказывал ветеран Александр Трунов, о военном пути которого написан отдельный материал.

Алтайский филиал «Ростелекома» предоставил на сайт «Комсомолки» информацию о 38 ветеранах, которые после войны десятки лет трудились в подразделениях связи. Среди них — радиомеханик, танкист-радист, старший техник в полку связи, стрелок-радист, моряк-связист, телефонист артиллерийской дивизии и другие. Из длинного списка до 75-летия Победы дожил только Николай Александрович Морозов из Барнаула. Сейчас ему 92 года.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «День Победы – всенародный праздник. Никому не отнять у России статус страны-победительницы, не стереть из нашей памяти великие подвиги красноармейцев, многие из которых — наши земляки. Желаю ветеранам здоровья, побольше радостных моментов, заботы и внимания окружающих. Низкий вам поклон!».

Проект «Выдающиеся героические истории с Алтая» на сайте «КП — Барнаул» можно будет смотреть до 22 мая.

*Концепция проекта — Нина Гюнтер, текст — Ольга Ведерникова, дизайн — Александр Шелудченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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