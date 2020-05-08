2020-05-08T10:29:33+03:00
Общество

В Алтайском крае выбрали модель памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны

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В годы Великой Отечественной войны более 100 предприятий были эвакуированы на Алтай. Союз промышленников Алтайского края организовал конкурс по изготовлению эскизного проекта промышленным предприятиям, эвакуированным в годы войны в Барнаул.

Выпускники, студенты и преподаватели института архитектуры и дизайна АлтГТУ приняли самое активное в нём участие и разработали эскизные проекты будущего памятного знака. Из 18 проектов были отобраны самые лучшие. 2 место занял выпускник института Иван Быков, 3 место разделили выпускники института Артём Малыгин и Юрий Гребенщиков, и студенты 5 курса Анна Степанова вместе с Еленой Кочтыговой.

Поощрительными премиями были отмечены: студенты Арина Русских и Юлия Ерёмина, Егор Шеловских и Артём Отихайленко. выпускник института Алексей Куранаков.

На основании шести лучших макетов преподавателем АлтГТУ Михаилом Кульгачёвым был разработан финальный проект памятника.

«Итоговое архитектурно-художественное эскизное проектное предложение представляет собой программное камерное решение. Это сравнительно небольшой памятник остроконечной формы из природного полированного камня красного цвета, установленный на подиуме, с отлитыми в металле изображениями в виде барельефов на фасадах», - рассказывает директор института архитектуры и дизайна Сергей Поморов.

Как и планировалось, памятник будет установлен в сквере им. Кири Баева, на площади Текстильщиков (пересечение улицы Пионеров и проспекта Калинина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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