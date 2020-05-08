Какой будет погода на выходных в Алтайском крае

8 Май 2020 2020-05-08T10:40:06+03:00

9 и 10 мая воздух прогреется до +32 градусов.

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В Алтайском крае на выходных 9 и 10 мая будет по-летнему жарко, столбик термометра поднимется до отметки +32 градуса. Осадки синоптики не прогнозируют, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае

Ночью в субботу 9 мая температура воздуха составит +7...+12 градусов, в предгорьях до 0 градусов. Без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем будет +22...+27 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 -20 м/с.

Ночью в воскресенье 10 мая температура воздуха составит +6...+11 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью 9 мая будет +7...+9 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до отметки +23...+25 градусов. В краевой столице будет без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью 10 мая будет +8...+10 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем температура воздуха составит +27...+29 градуса, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле массовые мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, перенесут на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Это же коснулось и парада Победы. Однако некоторые мероприятия все же состоятся, правда, в непривычном формате. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU