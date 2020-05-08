Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 мая 2020 года составило 165

8 Май 2020 2020-05-08T10:03:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 мая 2020 года увеличилось еще на 32 человека и составило 165.

Однако вместе с тем растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба за минувшие сутки в Алтайском крае число зараженных COVID-19 выросло на 16 человек. На 8 мая в регионе диагноз подтвержден у 621 человека, из них 67 – это дети до 17 лет.

Напомним, больше всего новых случаев зарегистрированы в Барнауле – 9 человек. Количество заразившихся выросло и в некоторых других городах и районах Алтайского края: Бийске – 2, Змеиногорском районе – 2, Заринске – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Тюменцевском районе – 1.

По данным на 8 мая, в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 38600 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5087 человек. Снято с меднаблюдения - 9412 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU