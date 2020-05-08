8 Май 2020 2020-05-08T09:20:47+03:00

В Барнауле во дворах домов устроили праздничные концерты для ветеранов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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7 мая в краевой столице прошла акция «Парад у дома ветерана», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед окнами фронтовиков устроили мини-концерты, сообщает пресс-служба мэрии.

Парад в исполнении курсантов со своего балкона посмотрели ветераны Василий и Мария Казанцевы, проживающие в одном из домов по проспекту Ленина.

Василий Казанцев служил на Дальнем Востоке, участвовал в Японской войне. Летал на самолетах, был бортинженером. Среди его боевых наград орден «Отечественной войны 2 степени», медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией». После войны работал преподавателем и завкафедрой в Политехническом и Аграрном институтах. Сейчас ему 94 года.

Также концерт посмотрел фронтовик Альберт Лисафин. Участие в выступлении приняли ансамбль «Имидж» и оркестр культурного центра МВД России по Алтайскому краю. Показательные выступления представили и курсанты взвода почетного караула Барнаульского юридического института.

Ветеран наблюдал за действием с балкона своей квартиры в праздничном мундире, приложив руку к козырьку военной фуражки.

Альберт Лисафин - выпускник ульяновского танкового училища получил в годы войны две военные специальности воздушного стрелка-радиста и командира самоходной установки. Участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве в 1945 году.

Отметим, что такие мини-концерты продолжают проводить в Барнауле. Так 9 мая также запланированы выступления в десятках городских дворов, где проживают ветераны.

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ИСТОЧНИК KP.RU