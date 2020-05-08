2020-05-08T08:29:07+03:00
Общество

Майское отключение горячей воды в Барнауле — 2020

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На месте испытаний может размыть грунт и выбросить воду на поверхность.На месте испытаний может размыть грунт и выбросить воду на поверхность.Фото: Олег УКЛАДОВ
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12 мая в Барнауле СГК приступит к испытаниям магистральных трубопроводов в контуре ТЭЦ-2 на тепловые потери. Для этого на три дня будет отключена горячая вода в 210 зданиях Ленинского и Октябрьского районов города.

Испытания на тепловые потери обязательны и проводятся раз в пять лет. В этом году они станут первым этапом подготовки городской системы теплоснабжения к отопительному периоду 2020–2021 годов.

Где и когда отключат горячую воду?

С 12 по 14 мая включительно горячую воду отключат в 130 многоквартирных домах по улицам Юрина, Гущина, Кавалерийская, Монтажников, Веры Кащеевой, Попова, Коммунистической, Островского, Малахова, Шукшина.

Узнать попал ли ваш дом под отключение можно в своей управляющей компании или на карте.

В отличие от гидравлических испытаний, когда температура воды в трубопроводе не превышает +30 °C, во время испытаний на тепловые потери в магистрали подается теплоноситель температурой +82,8 °C. Еще одно различие: опрессовка проходит при повышенном давлении в теплосети, а испытания на тепловые потери — при обычном рабочем давлении.

Фото предоставлено СГК

Фото предоставлено СГК

Будьте осторожны! На месте испытаний может размыть грунт и выбросить воду на поверхность. Категорически запрещено пересекать огражденные участки, где обнаружены повреждения трубопроводов.

Если вы обнаружили парение или выброс воды, звоните в диспетчерскую службу СГК в Барнауле по телефону (3852) 599-715.

Кроме испытаний на тепловые потери, в июне стартует ежегодная опрессовка, сопровождающаяся отключением горячей воды. Эта процедура является обязательным этапом подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону, подробнее о времени и карте проведения испытаний здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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