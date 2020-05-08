Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы поздравил ветеранов – бывших работников компании.
Труженикам тыла вручили продуктовые наборы, а ветеранам Великой Отечественной войны ценные подарки – стиральные машины, их поздравили открытками и буклетами, посвященными юбилею Победы. Ветераны уже получили государственные юбилейные медали.
Фото: Алтай-Кокс.
Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы на предприятии пройдут мероприятия, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.
Фото: Алтай-Кокс.
По заводскому радио зазвучат истории о войне в исполнении волонтеров и женсовета.
В столовые предприятия бесконтактно распространят георгиевские ленты. Представители Союза молодежи возложат венок к вечному огню на Мемориале Славы.
Кроме того, работники предприятия примут участие в онлайн-акциях и конкурсах, организованных на корпоративном портале Группы НЛМК - «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин – русская душа».
ИСТОЧНИК KP.RU