2020-05-08T08:10:57+03:00
Общество

Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы

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Ветераны уже получили государственные юбилейные медали. Фото: Алтай-Кокс.Ветераны уже получили государственные юбилейные медали. Фото: Алтай-Кокс.
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Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы поздравил ветеранов – бывших работников компании.

Труженикам тыла вручили продуктовые наборы, а ветеранам Великой Отечественной войны ценные подарки – стиральные машины, их поздравили открытками и буклетами, посвященными юбилею Победы. Ветераны уже получили государственные юбилейные медали.

Фото: Алтай-Кокс.

Фото: Алтай-Кокс.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы на предприятии пройдут мероприятия, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

Фото: Алтай-Кокс.

Фото: Алтай-Кокс.

По заводскому радио зазвучат истории о войне в исполнении волонтеров и женсовета.

В столовые предприятия бесконтактно распространят георгиевские ленты. Представители Союза молодежи возложат венок к вечному огню на Мемориале Славы.

Кроме того, работники предприятия примут участие в онлайн-акциях и конкурсах, организованных на корпоративном портале Группы НЛМК - «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин – русская душа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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