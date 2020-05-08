2020-05-08T08:10:48+03:00
Происшествия

На Алтае женщина хотела защитить карту и потеряла 900 тысяч рублей

Потерпевшей позвонила лжесотрудинца банка, которая попросила совершить несколько операций
САНТАЛОВ Константин
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Банковская карта.Банковская карта.Фото: pixabay.com
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В Рубцовском районе полицейские ищут мошенницу, которая похитила у жительницы села Саратовка более 900 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что в марте потерпевшей позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником банка и сообщила, что по заказу клиента одобрена кредитная банковская карта и ее можно получить в офисе. Сельчанка ответила, что не заказывала карту и кредит ей не нужен, однако злоумышленница продолжила разговор и поинтересовалась, какие операции с картой женщина совершала последний раз.

- Звонившая предупредила, что замечены сомнительные переводы и, возможно, мошенники пытаются завладеть ее денежными средствами. Чтобы остановить якобы незаконные действия, злоумышленница попросила совершить ряд операций, - отмечают в ведомстве.

Следуя инструкциям, потерпевшая перевела мошенникам 58 тыс. рублей, хранящихся на ее счете и оформила четыре кредита на свое имя на сумму более 870 тыс. рублей, отправив полученные деньги на счета мошенников. О том, что ее обманули, женщина узнала через месяц, когда стали приходить смс-сообщения от банка о необходимости погасить задолженность по кредитам.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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