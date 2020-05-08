8 Май 2020 2020-05-08T07:34:13+03:00

День Победы на алтайском языке. Песня День Победы на алтайском языке в исполнении государственного оркестра Республики Алтай. Перевод на алтайский язык Кулера Тепукова.

Ее исполнят во время онлайн-концерта 9 мая

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Государственный оркестр Республики Алтай записал песню «День Победы» на алтайском языке. Ее исполнят на онлайн-концерте вместе с известными песнями военных лет.

- Перевод легендарной песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова на алтайский язык выполнил член Союза писателей РФ, заслуженный работник культуры РФ, известный алтайский литератор и поэт Кулер Тепуков. Исполнили «День Победы» солисты Государственного оркестра Республики Алтай под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Кончева, - сообщает официальный сайт правительства республики.

Посмотреть концерт, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно накануне праздника, 8 мая в 18.00 на сайте местного телеканала.

В прямом эфире зрители услышат известные и любимые песни в исполнении солистов Эмиля и Галины Толкочековых, Добрыни Сатина, Елены Тахтаевой, Андрея Чадина, Арслана Абудова, Рушаны Глебовой и Владимира Попошева. Музыкальное сопровождение обеспечит Государственный оркестр Республики Алтай.

По словам организаторов концерта, акция дает возможность почтить память тех, кто защищал свою Родину в годы войны, кто не вернулся домой, погиб на полях сражений, а также выразить свое почтительное отношение ко всем ветеранам войны.

ИСТОЧНИК KP.RU