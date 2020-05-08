2020-05-08T07:01:50+03:00
Общество

В Барнауле продолжают дезинфекцию подъездов

Для обработки используются специальные растворы
САНТАЛОВ Константин
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В Барнауле продолжают дезинфекцию подъездов.В Барнауле продолжают дезинфекцию подъездов.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В краевой столице продолжают дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. Эту работу усилили для борьбы с распространением коронавируса, сообщает официальный сайт города.

В домах специальными растворами дезинфицируют подъезды, холлы первых этажей, почтовые ящики, перила, дверные ручки.

В пресс-службе мэрии сообщают, что работы проводят регулярно в соответствии с утвержденным планом-графиком, в том числе с привлечением клининговых компаний и спецорганизаций.

Отметим, что проведение уборки и дезинфекции подъездов контролируют специалисты районных администраций, депутаты и общественники.

Ольга Гречишкина, председатель ТОС «Народный», сообщила, что активисты обращают внимание на то, чтобы уборка производилась регулярно, с применением обеззараживающих средств, чтобы протирались ручки дверей, перила, кнопки в лифтах. По ее словам, клининговые компании прислушиваются к рекомендациям граждан и стараются учесть их в работе.

В обработке подъездов домов принимают участие и сами общественники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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