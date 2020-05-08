В Барнауле продолжают дезинфекцию подъездов
В краевой столице продолжают дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. Эту работу усилили для борьбы с распространением коронавируса, сообщает официальный сайт города.
В домах специальными растворами дезинфицируют подъезды, холлы первых этажей, почтовые ящики, перила, дверные ручки.
В пресс-службе мэрии сообщают, что работы проводят регулярно в соответствии с утвержденным планом-графиком, в том числе с привлечением клининговых компаний и спецорганизаций.
Отметим, что проведение уборки и дезинфекции подъездов контролируют специалисты районных администраций, депутаты и общественники.
Ольга Гречишкина, председатель ТОС «Народный», сообщила, что активисты обращают внимание на то, чтобы уборка производилась регулярно, с применением обеззараживающих средств, чтобы протирались ручки дверей, перила, кнопки в лифтах. По ее словам, клининговые компании прислушиваются к рекомендациям граждан и стараются учесть их в работе.
В обработке подъездов домов принимают участие и сами общественники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 8 мая 2020: число выздоровевших за сутки вновь превысило количество зараженных
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 8 мая 2020 года (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU