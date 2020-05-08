Почта России поздравляет ветеранов с Днем Победы

8 Май 2020 2020-05-08T06:28:19+03:00

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Алтайский филиал Почты России опубликовал поздравление с Днем Победы от лица директора УФПС Алтайского края Александра Александровича Вервицкого:

«9 мая - это день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудовые послевоенные годы.

Это день Великой Победы, отваги, доблести и смелости нашего народа, совершившего подвиг и ценой многих судеб отстоявшего независимость нашей Родины. И чем больше времени проходит, тем яснее приходит осознание и важность этой исторической миссии наших солдат и тружеников тыла.

2020 год - юбилейный для нашей страны. Ровно 75 лет назад мы победили! В своих сердцах мы будем всегда хранить память о воинах, которые несмотря ни на что, не сломили силу духа и волю к победе. Все мы в неоплатном долгу перед ними.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и самое главное - мирного неба над нашей землей! От души желаю Вам и Вашим семьям счастья и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны! Пусть всегда и во всем Вам сопутствуют удача и успех! С праздником! С Днем Победы!»

ИСТОЧНИК KP.RU