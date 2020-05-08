8 Май 2020 2020-05-08T06:20:43+03:00

Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Алтайском крае. Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае ищут 17-летнюю Марину Ворошилину, которая ушла из палаты психиатрического диспансера Рубцовска 4 мая и пропала, сообщает СУ СКР по региону.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, волосы рыжего цвета.

Была одета: ветровка камуфлированной расцветки, джинсы темного цвета, сланцы розового цвета.

Следователи и следователи - криминалисты регионального СК устанавливают обстоятельства, при которых исчезла девушка.

- С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жилье и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления, - отмечают в ведомстве.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения девушки или о ее местонахождении, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию и потеряла 169 тысяч рублей

Женщина четыре дня переводила мошенникам деньги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU