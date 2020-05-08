2020-05-08T06:20:43+03:00
Общество

Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Алтайском крае

САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Алтайском крае.Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Алтайском крае.Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Алтайском крае ищут 17-летнюю Марину Ворошилину, которая ушла из палаты психиатрического диспансера Рубцовска 4 мая и пропала, сообщает СУ СКР по региону.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 сантиметров, волосы рыжего цвета.

Была одета: ветровка камуфлированной расцветки, джинсы темного цвета, сланцы розового цвета.

Следователи и следователи - криминалисты регионального СК устанавливают обстоятельства, при которых исчезла девушка.

- С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жилье и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления, - отмечают в ведомстве.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения девушки или о ее местонахождении, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию и потеряла 169 тысяч рублей

Женщина четыре дня переводила мошенникам деньги (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почта России поздравляет ветеранов с Днем Победы
Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Алтайском крае
Устроившим распродажу в алтайском ТЦ в период самоизоляции грозит серьезный штраф
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
Почта России доставит ветеранам 2,3 млн писем-треугольников
Жительница Алтайского края хотела получить компенсацию и потеряла 169 тысяч рублей
Подножие букв “БАРНАУЛ” украсили большой георгиевской лентой
Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с наименьшей смертностью от коронавируса
Барнаульский парк «Изумрудный» преобразится до неузнаваемости
Россети Сибирь продолжает устанавливать «умные» счетчики в Алтайском крае
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
Барнаулец украл деньги с работы, чтобы оплатить алименты
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 7 мая 2020 года составило 133
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 7 мая 2020 года составило 605
Барнаульцам предлагают почтить память героев общегородской минутой молчания
Почта России помогает жителям Алтайского края увековечить память о родственниках, погибших в Великой Отечественной Войне
Алтайские почтовики запустили онлайн флешмоб «Подпиши ветерана»
Алтайская прокуратура выявила необоснованное повышение цен на продукты и лекарства
Всегда рядом, всегда помним
В Барнауле планируют построить новый микрорайон с детсадоми конечной автобусной остановкой
16 тысяч ветеранов Алтайского края получили выплаты ко Дню Победы
В День Победы Молодежный театр Алтая покажет онлайн спектакль «Колокола Памяти»
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей
Почти 800 предприятий Алтайского края нарушают санитарные нормы во время эпидемии
Лжебанкир обманул бийчанку почти на 80 тыс. рублей
В Барнауле сотрудница налоговой заболела коронавирусом
В Барнауле неизвестные вырубили березовую рощу