2020-05-08T06:32:04+03:00
Общество

Устроившим распродажу в алтайском ТЦ в период самоизоляции грозит серьезный штраф

Проверку проводят полицейские и эпидемиологи
САНТАЛОВ Константин
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Давка в Рубцовске. Фото: bespredelrubtsovskaДавка в Рубцовске. Фото: bespredelrubtsovska
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В Рубцовске Роспотребнадзор и полиция проводят проверку по факту нарушения ограничительных мер в торговом центре, где во время пандемии коронавируса устроили распродажу. В ТЦ собралось много покупателей, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Речь идет о возможном несоблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача края в период пандемии.

Индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 50 до 150 тыс. рублей (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Кроме того, ГУ МВД по Алтайскому краю назначена проверка по факту этого инцидента.

- После объявления акции в магазине, к сожалению, скопилось больше людей, чем допустимо в период соблюдения режима самоизоляции, на место выезжали сотрудники полиции, они провели разъяснительную беседу с гражданами и приняли меры по рассредоточению покупателей. Кроме того, составлено четыре протокола за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности, - сообщила начальник пресс-службы ведомства Светлана Ляпунова.

Напомним, все произошло 5 мая в торговом центре «Эврика». Там объявили распродажу со скидками в 50%. В результате в минувшие выходные там собралась толпа, началась давка. Попасть внутрь смогли даже не все желающие – часть людей остались на улице. После жалобы горожан на происходящее в магазине приехала полиция, и людей стали запускать ограничено.

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Многие горожане в сети были возмущены произошедшим, а кто-то отнесся к ситуации с юмором (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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